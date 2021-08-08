Çatıyı kaplayan alevler nedeniyle binayı terk eden vatandaşlar, korku dolu anlar yaşadı.

İstanbul Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

Kameraya yansıyan görüntülerde, saat 15.30 sularında alevler binanın çatı katını sardı.

MAHALLELİ FARK ETTİ

Henüz bilinmeyen bir nedenle çatıdan dumanların yükseldiğini gören mahalleli, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Apartmanda yaşayanlar kendilerini hemen dışarı atarken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

İstanbul'da 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı VİDEO

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TEDİRGİNLİK YAŞANDI

Apartmanda yaşayan Ramazan Tanırgan, "Evde yemek yiyorduk, 'Yangın var' dediler. Dışarı çıkıp baktık, yangın yeni başlamış. İtfaiye ekipleri hemen gelip müdahale etti. Yangın çatıda çıktı. Neden çıktığını bilmiyoruz. Mahalle sakinleri de büyük bir tedirginlik yaşadı." dedi.