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    İstanbul'da 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı

    Çatıyı kaplayan alevler nedeniyle binayı terk eden vatandaşlar, korku dolu anlar yaşadı.
    • DHA
    • 08.08.2021 - 17:12
    • Güncelleme : 08.08.2021 - 17:34
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    İstanbul'da 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı

    İstanbul Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

    Kameraya yansıyan görüntülerde, saat 15.30 sularında alevler binanın çatı katını sardı.

    MAHALLELİ FARK ETTİ

    Henüz bilinmeyen bir nedenle çatıdan dumanların yükseldiğini gören mahalleli, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Apartmanda yaşayanlar kendilerini hemen dışarı atarken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

    İstanbul'da 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı VİDEO

    İstanbul da 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı #1

    TEDİRGİNLİK YAŞANDI

    Apartmanda yaşayan Ramazan Tanırgan, "Evde yemek yiyorduk, 'Yangın var' dediler. Dışarı çıkıp baktık, yangın yeni başlamış. İtfaiye ekipleri hemen gelip müdahale etti. Yangın çatıda çıktı. Neden çıktığını bilmiyoruz. Mahalle sakinleri de büyük bir tedirginlik yaşadı." dedi.

    İstanbul da 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı #2

    İstanbul da 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı #3

    İstanbul da 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı #4

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