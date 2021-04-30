İstanbul'da 5 katlı binanın elektrik panosundaki yangın paniğe neden oldu

İstanbul'da 5 katlı binanın elektrik panosundaki yangın paniğe neden oldu

Güngören'de 5 katlı bir binanın girişindeki elektrik panosunda çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi ambulansta tedavi edildi.

İstanbul'un Güngören ilçesi, Mareşal Çakmak Mahallesi'nde, Çağatay sokaktaki 5 katlı binanın girişinde bulunan elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Oturdukları apartmanın girişinden alevlerin yükseldiğini gören bina sakinleri, korku dolu anlar yaşadı.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, elektrik panosundaki yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen bina sakini bir kadın, olay yerindeki ambulansta ayakta tedavi edildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.





















