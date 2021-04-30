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    İstanbul'da 5 katlı binanın elektrik panosundaki yangın paniğe neden oldu

    Güngören'de 5 katlı bir binanın girişindeki elektrik panosunda çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi ambulansta tedavi edildi.
    • DHA
    • 30.04.2021 - 04:52
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    İstanbul'da 5 katlı binanın elektrik panosundaki yangın paniğe neden oldu

    İstanbul'un Güngören ilçesi, Mareşal Çakmak Mahallesi'nde, Çağatay sokaktaki 5 katlı binanın girişinde bulunan elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Oturdukları apartmanın girişinden alevlerin yükseldiğini gören bina sakinleri, korku dolu anlar yaşadı.

    KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

    İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, elektrik panosundaki yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

    Yangın sırasında dumandan etkilenen bina sakini bir kadın, olay yerindeki ambulansta ayakta tedavi edildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

    İstanbul da 5 katlı binanın elektrik panosundaki yangın paniğe neden oldu #1

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    İstanbul da 5 katlı binanın elektrik panosundaki yangın paniğe neden oldu #5

    İstanbul da 5 katlı binanın elektrik panosundaki yangın paniğe neden oldu #6

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