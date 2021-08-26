İstanbul'da 5 kişi, DEAŞ operasyonunda yakalandı

Polisin sosyal medyadan DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik propaganda yaptığını tespit ettiği şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü propagandası yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyetler yürüten kişiler ile sosyal medya üzerinden DEAŞ ve ya El Kaide bağlantılı örgütler adına tehdit ve propaganda amaçlı paylaşımlar yaptığı belirlenen şüphelileri tespit etti.

5 GÖZALTI

İstanbul'da 7 ilçede 9 adrese eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.









