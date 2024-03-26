İstanbul'da 5 yaşındaki kız çocuğuna çarpan sürücü tutuklandı Sultanbeyli’de 5 yaşındaki kız çocuğuna çarpıp ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü tutuklandı.

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DHA

İstanbul Sultanbeyli’de, Battalgazi Mahallesi'nde yaşanan olayda, 5 yaşındaki A.M.Ş. isimli kız çocuğu, annesi ve kardeşiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışırken, Gökhan D. hakimiyetindeki araç kız çocuğuna çarptı.

Yaralı kız çocuğu hastaneye kaldırılırken, yakalanan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Küçük çocuğa çarptı: Tutuklandı

A.M.Ş.’nin hayatını kaybetmesinin ardından sürücü Gökhan D. yeniden gözaltına alınarak ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gökhan D. hakimlik ifadesinde ise pişman olduğunu ifade etti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)