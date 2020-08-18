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- İstanbul'da 50 bin TL'lik lastik hırsızlığı kamerada
İstanbul'da 50 bin TL'lik lastik hırsızlığı kamerada
Hırsızlar, çaldıkları lastikleri araca yükleyerek kaçtı. Dükkan sahibi, sabah iş yerine geldiğinde durumu fark etti.
- İHA
- 18.08.2020 - 09:28
İstanbul Bayrampaşa'da bir lastik dükkanında hırsızlık olayı yaşandı.
Geçtiğimiz günlerde lastik dükkanının önüne panelvan tipi minibüs ile gelen yüzlerinde cerrahi maske olan hırsızlar, camı kırarak içeriye girdi.
Daha sonra 1 dakika içeride kalan hırsızlar, dükkandan 50 bin TL değerindeki lastikleri çalarak geldikleri araca yükleyip olay yerinden kaçtı.
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Sabah dükkanını açtığında durumu fark eden iş yeri sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Polis, yaşanan olayla ilgili inceleme başlatırken, hırsızlık anı ise dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Bayrampaşa’da hırsızlar 1 dakikada lastik dükkanını boşalttı ViDEO