Dolar
7.3944
0.1449%
Euro
8.7995
0.491%
Altın
1999.16
0.6945%
Borsa
1085.28
-0.0846%
G. Altın
476.14
1.1275%
Bitcoin
90634.74
-1.2434%
24ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 24 C

    İstanbul'da 50 bin TL'lik lastik hırsızlığı kamerada

    Hırsızlar, çaldıkları lastikleri araca yükleyerek kaçtı. Dükkan sahibi, sabah iş yerine geldiğinde durumu fark etti.
    • İHA
    • 18.08.2020 - 09:28
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da 50 bin TL'lik lastik hırsızlığı kamerada

    İstanbul Bayrampaşa'da bir lastik dükkanında hırsızlık olayı yaşandı.

    Geçtiğimiz günlerde lastik dükkanının önüne panelvan tipi minibüs ile gelen yüzlerinde cerrahi maske olan hırsızlar, camı kırarak içeriye girdi.

    Daha sonra 1 dakika içeride kalan hırsızlar, dükkandan 50 bin TL değerindeki lastikleri çalarak geldikleri araca yükleyip olay yerinden kaçtı.

    HIRSIZLIK ANI KAMERADA

    Sabah dükkanını açtığında durumu fark eden iş yeri sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Polis, yaşanan olayla ilgili inceleme başlatırken, hırsızlık anı ise dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

    Bayrampaşa’da hırsızlar 1 dakikada lastik dükkanını boşalttı ViDEO

    İstanbul da 50 bin TL lik lastik hırsızlığı kamerada #1

    Görüş Bildir