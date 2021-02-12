İstanbul'da 50 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Hırsızlık suçundan aranan 50 şüpheli, polisin operasyonları sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlara yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hüküm cezası bulunan 50 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı.

120 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İl genelinde 11 Şubat tarihinde 120 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

50 GÖZALTI

Operasyonda 18 ayrı hırsızlık suçundan aranan 26 yıl cezası olan Gül S., 11 ayrı hırsızlık suçundan 23 yıl cezası olan Gürkan B., 7 yıl 3 ay cezası olan Ahmet Ö., 7 yıl 7 ay cezası olan Zınar C. ve 7 yıl 1 ay cezası olan Taner E.'nin de aralarında olduğu 50 şüpheli gözaltına alındı.