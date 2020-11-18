İstanbul'da 50 kez gözaltına alınan hırsız, 51'inci kez yakalandı

İstanbul'da 50 kez gözaltına alınan hırsız, 51'inci kez yakalandı

Hırsızlara yönelik operasyon düzenleyen polis, 50 defa gözaltına aldığı 23 yaşındaki hırsızı 51'inci kez yakaladı. Hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Avcılar'da 21 Eylül'de bir eve giren hırsızlar, ev sahibine ait cep telefonu ile yaklaşık 10 bin lira ve kapıda park halinde duran otomobili çaldı.

Polis bu olayla ilgili çalışma yürütürken aynı hırsızlar bu kez Fatih, Gediz Mahallesinde bir eve girerek hırsızlık yaptı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelediklerinde hırsızın daha öncede defalarca yakalanan 23 yaşındaki Beratcan G. olduğunu belirlendi. Azılı hırsızı yakalamak için operasyon yapan polis, Beratcan G.'yi gözaltına aldı.

İstanbul'da 50 kez gözaltına alınan hırsız, 51'inci kez yakalandı VİDEO

POLİS BİLE ŞAŞIRDI

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen Beratcan G.'nin polisteki kaydı, deneyimli dedektifleri bile şaşırttı.

50 ADET SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin daha önceden 11 adet evden hırsızlık, 1 kez başkasına ait kimlik kullanmak, 2 kez motosiklet hırsızlığı 5 kez ruhsatsız silah bulundurmak, 6 kez işyerinden hırsızlık, 3 kez uyuşturucu bulundurmak, 4 kez oto hırsızlığı, 3 kez açıktan hırsızlık, 1 kez Kaçakçılık, 2 kez görevli memura direnme, 1 kez resmi belgede sahtecilik, 10 kez yaralama ve 1 adet hayvan hırsızlığı suçlarından gözaltına alındığı tespit edildi.

TUTUKLANDI

Hırsızlık Büro Amirliğinde hakkında iki ayrı hırsızlık dosyasından işlem yapılan Beratcan G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.









