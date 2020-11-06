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    İstanbul'da 50 saniyede otomobil çalan hırsız kamerada

    On gün içinde 5 otomobil çalan 59 yaşındaki Ayhan D., polis tarafından gözaltına alındı. İçine bindiği otomobilleri 50 saniyede çalabilen hırsız tutuklandı.
    • DHA
    • 06.11.2020 - 13:31
    • Güncelleme : 06.11.2020 - 16:05
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    İstanbul'da 50 saniyede otomobil çalan hırsız kamerada

    İstanbul'un Anadolu yakasındaki ilçelerinde 10 gün içinde 5 otomobil hırsızlığı yaşandı.

    İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek hırsızın aynı kişi olduğunu belirledi.

    Şüphelinin ayrıca 3 otomobilin plakasını çaldığı da ortaya çıktı.

    OTOMOBİLLERİ 50 SANİYEDE ÇALDI

    Polis ekipleri otomobillerin nasıl çalındığı ile güvenlik kamera görüntülerini izlediğinde kullanılan yöntemin eski bir sabıkalıya ait olduğunu tespit etti. Şüphelinin içine bindiği otomobilleri ortalama 50 saniye içinde çalıştırarak çaldığı görüldü.

    Şüphelinin araç kapılarını açtıktan sonra otomobilin beynini yanında getirdiği bir başka elektronik beyinle değiştirdiği ardından çalıştırarak götürdüğü tespit edildi.

    İstanbul'da 50 saniyede otomobil çalan hırsız kamerada VİDEO

    YAKALANDI

    Yapılan çalışmalarda hırsızlığı yapan kişinin daha öncede aynı yöntemi defalarca kullanan Ayhan D. (59) olduğu belirlendi. Polis önceki gün düzenlediği operasyonda şüpheli Ayhan D.'yi gözaltına aldı.

    Daha önceden de otomobil hırsızlığı, güveni kötüye kullanmak, sahtecilik suçlarından defalarca gözaltına alındığı tespit edilen Ayhan D.'nin çaldığı 2 otomobil de bulunarak sahiplerine teslim edildi.

    İstanbul da 50 saniyede otomobil çalan hırsız kamerada #1

    TUTUKLAMA KARARI

    Gayrettepe'de bulunan oto hırsızlık büro amirliğinde işlemleri tamamlanan Ayhan D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Polis, şüphelinin çaldığı 3 otomobili bulmak için operasyonlarını sürdürüyor.

    İstanbul da 50 saniyede otomobil çalan hırsız kamerada #2

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