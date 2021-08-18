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- İstanbul’da 547 kaçak göçmen yakalandı
İstanbul’da 547 kaçak göçmen yakalandı
- DHA
- 18.08.2021 - 17:33
- Güncelleme : 18.08.2021 - 17:36
İstanbul’da, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar kararlılıkla sürüyor.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda, yapılan son çalışmalara yönelik bilgileri aktardı.
Vali Yerlikaya,17 Ağustos Salı günü 18 ilçede kontrollerin yapıldığını, 167’si Afgan olmak üzere toplamda 547 kaçak göçmenin yakalandığını belirtti.
“KONTROLLER DEVAM EDECEK”
Yakalanan göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildiğini belirten Vali Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“17 Ağustos'ta 18 ilçemizde yapılan kontrollerde 167'si Afgan, 380'i diğer uyruklulardan olmak üzere 547 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalananlar sınır dışı işlemlerinin yapılması için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Düzensiz göçmenlere yönelik kontroller devam edecek.”
İstanbul’da 547 kaçak göçmen yakalandı VİDEO