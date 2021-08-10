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İstanbul’da 6 buçuk milyon değerinde kaçak eşya ele geçirildi

İstanbul’da 6 buçuk milyon değerinde kaçak eşya ele geçirildi

Yurt dışından kaçak olarak getirilen eşyaları satanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 6 buçuk milyon lira olduğu belirtilen eşyalar ele geçirildi.