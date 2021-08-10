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- İstanbul’da 6 buçuk milyon değerinde kaçak eşya ele geçirildi
İstanbul’da 6 buçuk milyon değerinde kaçak eşya ele geçirildi
- DHA
- 10.08.2021 - 14:37
- Güncelleme : 10.08.2021 - 15:17
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yurt dışından kaçak olarak getirilen eşyaları satanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışmalar kapsamında 2 -4 Ağustos tarihleri arasında Fatih, Sarıyer, Pendik ve Esenler ilçelerinde bulunan 16 adrese operasyon düzenlendi.
ELE GEÇİRİLENLER
Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 6 buçuk milyon lira olan 14 bin 272 dokunmatik telefon ekranı, 14 bin 110 şarj aleti başlığı, 730 şarj aleti kablosu, 3 bin 745 cep telefonu bataryası, 285 oyun konsolu, 279 cep telefonu, 29 fotoğraf kamera lensi, 5 fotoğraf makinesi, 1.755 kutu tıbbi ilaç, 1.272 kol saati, 65 lüks araçlara ait sunroof, 470 tablet camı, 184 telefon arka kapağı, 348 telefon temizleme spreyi, 1.080 telefon tamirinde kullanılan yapıştırıcı, 5 bluetooth kulaklık ele geçirildi.
Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.
İLAÇLAR AFGANİSTAN’A GERİ GÖNDERİLECEK
Pendik’te düzenlenen operasyon kapsamında Afganistan uyruklu bir şüphelinin adresinde, 7 bin 897 adet çeşitli tıbbi ilaç ele geçirildi.
Ülkeye izinsiz olarak giren ilaçların Afganistan’a geri gönderileceği öğrenildi.
İstanbul’da 6 buçuk milyon değerinde kaçak eşya ele geçirildi VİDEO
VATAN YERLEŞKESİNDE SERGİLENDİ
Gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.
Ele geçirilen ilaç ve malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.