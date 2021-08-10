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    İstanbul’da 6 buçuk milyon değerinde kaçak eşya ele geçirildi

    Yurt dışından kaçak olarak getirilen eşyaları satanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 6 buçuk milyon lira olduğu belirtilen eşyalar ele geçirildi.
    • DHA
    • 10.08.2021 - 14:37
    • Güncelleme : 10.08.2021 - 15:17
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    İstanbul’da 6 buçuk milyon değerinde kaçak eşya ele geçirildi

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yurt dışından kaçak olarak getirilen eşyaları satanlara yönelik çalışma başlatıldı.

    Çalışmalar kapsamında 2 -4 Ağustos tarihleri arasında Fatih, Sarıyer, Pendik ve Esenler ilçelerinde bulunan 16 adrese operasyon düzenlendi.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 6 buçuk milyon lira olan 14 bin 272 dokunmatik telefon ekranı, 14 bin 110 şarj aleti başlığı, 730 şarj aleti kablosu, 3 bin 745 cep telefonu bataryası, 285 oyun konsolu, 279 cep telefonu, 29 fotoğraf kamera lensi, 5 fotoğraf makinesi, 1.755 kutu tıbbi ilaç, 1.272 kol saati, 65 lüks araçlara ait sunroof, 470 tablet camı, 184 telefon arka kapağı, 348 telefon temizleme spreyi, 1.080 telefon tamirinde kullanılan yapıştırıcı, 5 bluetooth kulaklık ele geçirildi.

    Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

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    İLAÇLAR AFGANİSTAN’A GERİ GÖNDERİLECEK

    Pendik’te düzenlenen operasyon kapsamında Afganistan uyruklu bir şüphelinin adresinde, 7 bin 897 adet çeşitli tıbbi ilaç ele geçirildi.

    Ülkeye izinsiz olarak giren ilaçların Afganistan’a geri gönderileceği öğrenildi.

    İstanbul’da 6 buçuk milyon değerinde kaçak eşya ele geçirildi VİDEO

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    VATAN YERLEŞKESİNDE SERGİLENDİ

    Gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

    Ele geçirilen ilaç ve malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.

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