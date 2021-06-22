İstanbul'da 6 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu

Özel harekat polislerinin de katıldığı helikopter destekli operasyonda, 32 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da Bağcılar, Başakşehir, Esenler, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Sancaktepe ilçelerinde sabah saat 06.00'da torbacı olarak tabir edilen, sokakta uyuşturucu satışı yapan şebekeye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

38 adreste 42 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda çete lideri olduğu iddia edilen Ahmet M., (27) ile birlikte 32 şüpheli gözaltına alındı.

ÖZEL HAREKAT DESTEK VERDİ

Polis ekiplerince operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Geniş çaplı yapılan operasyona polis helikopteri, polis özel harekât destek verirken adreslerde yapılan aramalarda narkotik köpekleri de kullanıldı.

SAYI ARTABİLİR

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Operasyon kapsamında aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.