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    İstanbul'da 6 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu

    Özel harekat polislerinin de katıldığı helikopter destekli operasyonda, 32 şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 22.06.2021 - 07:36
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 08:38
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    İstanbul'da 6 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da Bağcılar, Başakşehir, Esenler, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Sancaktepe ilçelerinde sabah saat 06.00'da torbacı olarak tabir edilen, sokakta uyuşturucu satışı yapan şebekeye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    38 adreste 42 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda çete lideri olduğu iddia edilen Ahmet M., (27) ile birlikte 32 şüpheli gözaltına alındı.

    ÖZEL HAREKAT DESTEK VERDİ

    Polis ekiplerince operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

    Geniş çaplı yapılan operasyona polis helikopteri, polis özel harekât destek verirken adreslerde yapılan aramalarda narkotik köpekleri de kullanıldı.

    İstanbul da 6 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu #1

    SAYI ARTABİLİR

    Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

    Operasyon kapsamında aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

    İstanbul da 6 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu #2

    İstanbul da 6 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu #3

    İstanbul da 6 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu #4

    İstanbul da 6 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu #5

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