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- İstanbul’da 6 iş yerini düzenekle yaktı
İstanbul’da 6 iş yerini düzenekle yaktı
- Haber Merkezi
- 18.07.2020 - 08:44
15 Temmuz günü gece 02.00 sıralarında 6 işyerinde eş zamanlı yangın çıkmıştı.
İstanbul terörle mücadele şubesi ekipleri, o yangınlarla ilgili titiz bir çalışma başlattı. İşyerlerindeki yangın öncesi görüntüler incelendi.
İŞ YERLERİNİ AYNI ANDA YAKTI
Kamera kayıtlarına göre başı bandanalı, yüzünde maske olan bir kişi saat 21 sıralarında, dükkanlara peş peşe girerek, önceden hazırladığı cep telefonu ateşlemeli kundaklama düzeneklerini raflara yerleştirdi. Yerleştirilen düzenekler 5 saat sonra uzaktan aktif hale getirildi. İş yerleri aynı anda yanmaya başladı.
Özel düzenekli kundakçının o anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
İstanbul’da 6 iş yerini düzenekle yaktı VİDEO
KİMLİĞİ BELİRLENDİ, GÖZALTINA ALINDI
Görüntülere CNN TÜRK ulaşırken, yapılan incelemeler sonucu şüphelinin kimliği belirlendi. Gece saatlerinde yapılan baskınla seri kundakçı gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda ise hazırlanan düzenekler ele geçirildi.