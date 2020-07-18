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Bağcılar'da 15 Temmuz gecesi, birbirine yakın 6 iş yeri aynı anda yandı. Polis ekipleri, bir kişiyi gözaltına alırken, zanlının cep telefonu ateşlemeli bir düzenekle iş yerlerini yaktığı belirlendi.

15 Temmuz günü gece 02.00 sıralarında 6 işyerinde eş zamanlı yangın çıkmıştı.

İstanbul terörle mücadele şubesi ekipleri, o yangınlarla ilgili titiz bir çalışma başlattı. İşyerlerindeki yangın öncesi görüntüler incelendi.

İŞ YERLERİNİ AYNI ANDA YAKTI

Kamera kayıtlarına göre başı bandanalı, yüzünde maske olan bir kişi saat 21 sıralarında, dükkanlara peş peşe girerek, önceden hazırladığı cep telefonu ateşlemeli kundaklama düzeneklerini raflara yerleştirdi. Yerleştirilen düzenekler 5 saat sonra uzaktan aktif hale getirildi. İş yerleri aynı anda yanmaya başladı.

Özel düzenekli kundakçının o anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul’da 6 iş yerini düzenekle yaktı VİDEO

KİMLİĞİ BELİRLENDİ, GÖZALTINA ALINDI

Görüntülere CNN TÜRK ulaşırken, yapılan incelemeler sonucu şüphelinin kimliği belirlendi. Gece saatlerinde yapılan baskınla seri kundakçı gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda ise hazırlanan düzenekler ele geçirildi.