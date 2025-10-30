İstanbul'da 6 milyon liralık vurgun yapan ağabey-kardeş tutuklandı

- Eyüpsultan'da araç kiralama bahanesiyle arkadaşlarını dolandıran ağabey-kardeş tutuklandı.
- Şüphelilerin, "<i><b>Belediyelere araç kiralıyoruz</b></i>" diyerek 6 milyon lira dolandırıcılıkla suçlandıkları belirtildi.
- Zanlıların 30 milyon lira değerindeki taşınmaz mallarına da el konuldu.
İstanbul Eyüpsultan’da paravan şirket kurup "Belediyelere araç kiralıyoruz" diyerek kendi arkadaşlarını 6 milyon lira dolandıran 5 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin arkadaşlarını "Belediyelerle bağlantılarım var; aracını oralara yüksek paraya kiralarız" diyerek kandırdıkları ortaya çıktı.
DOLANDIRILDIKLARINI ANLAYINCA ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Araçta bir sorun çıkması halinde, 1 yıl vadeli sahte çek veren şüphelilerin, verdikleri çeklerin karşılıksız çıkması üzerine, dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar tarafından şikayet edildikleri belirtildi.
5 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada kimlikleri tespit edilen 6 şüpheliden 5'i Eyüpsultan'da bir adrese yapılan operasyonda yakalandı.
Bir şüphelinin ise başka bir suçtan daha önceden cezaevine girdiği belirlendi.
30 MİLYONLUK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Yapılan soruşturmada şüphelilerin 30 milyon lira değerindeki taşınmaz mal varlıklarına da mahkeme kararıyla tedbiren el konulduğu belirtildi.
AĞABEY VE KARDEŞİ TUTUKLANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan C.Ö ve A.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.