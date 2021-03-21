Piyasadan toplanan atık yağları on numara yağ olarak bilinen akaryakıta dönüştüren iş yerine baskın yapıldı. 60 bin litre kaçak akaryakıta el konuldu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılara göz açtırmadı.

Ekipler yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde harekete geçti.

İstanbul’da piyasadan toplanan atık yağların belirli işlemlerden geçirilerek piyasada 10 numara yağ olarak bilinen akaryakıta dönüştürüldüğü bilgisinin alınması üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

TAKİBE ALINDI

Organize Sanayi Bölgeleri başta olmak üzere atık yağ elde edilen diğer sanayi bölgeleri ve tamirhaneleri takibe alındı.

Rutin olarak yağ toplayan şahıslar tespit edildi.

İstanbul’da 60 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi ViDEO

7/24 TAKİP EDİLDİ

Atık yağları toplayan şahıslar teknik ve fiziki olarak takibe alındı.

Yetkisi ve lisansı bulunmayan A.B. isimli şahsın toplamış olduğu atık yağları Sancaktepe’de bulunan bir tır garajına götürdüğü belirlendi.

Garajdaki hareketler 7/24 takip edildi.

BASKIN DÜZENLENDİ

Sürekli olarak atık yağ taşınan garaja, adli makamlarda alınan arama kararı ile baskın düzenlendi.

İş yerinde arama gerçekleştirildi.

DÜZENEKLER BULUNDU

İşlem yapılmak üzere bekletilen çok sayıda atık yağ dolu varilin yanı sıra, madeni yağı akaryakıta çevirmekte kullanılan kaynatma ve asit tankı, kaçak akaryakıtın araçlara aktarılması için motorlu pompa, kaçak akaryakıtın depolandığı akaryakıt tankı ile içerisinde 60.000 Litre akaryakıt aramalar sırasında ele geçirildi.

PARA CEZASI UYGULANDI

Söz konusu iş yeri mühürlenirken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından çevreye verilen zarar nedeniyle 396 bin lira idari para cezası uygulandı.

Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili adli işlem başlatıldı.