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    İstanbul'da 7 ayrı magandanın ‘makas’ terörü

    Megakentin çeşitli noktalarında otomobille farklı zamanlarda seyreden 7 ayrı sürücü, araçların arasında defalarca “makas” atarak adeta trafikte terör estirdi.
    • İHA
    • 24.08.2020 - 09:43
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    İstanbul'da 7 ayrı magandanın ‘makas’ terörü

    İstanbul'da otomobille trafiğe çıkarak sokak ve caddelerde kuralları hiçe sayan magandalara yenileri eklendi.

    Ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen megakent yine trafik terörüne maruz kaldı.

    Son olarak E-5 Karayolu Mecidiyeköy, Çağlayan, Merter ve Sefaköy, TEM Otoyolu Güzeltepe mevkisi ve Basın Ekspres yolunda 7 ayrı sürücü, trafiğe çıkarak defalarca “makas” attı.

    İstanbul’da magandaların 'makas' terörü İZLE

    KENDİLERİNİ ÇEKİP, SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

    Dakikalarca bu şekilde giden magandalar, hem kendi hem arkadaşlarının hem de sürücülerin canını hiçe saydı.

    Yürekleri ağızlara getiren o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İstanbul da 7 ayrı magandanın ‘makas’ terörü #1

    O MAGANDALAR ARANIYOR

    Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye sokan magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

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