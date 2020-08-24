İstanbul'da 7 ayrı magandanın ‘makas’ terörü

Megakentin çeşitli noktalarında otomobille farklı zamanlarda seyreden 7 ayrı sürücü, araçların arasında defalarca “makas” atarak adeta trafikte terör estirdi.

İstanbul'da otomobille trafiğe çıkarak sokak ve caddelerde kuralları hiçe sayan magandalara yenileri eklendi.

Ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen megakent yine trafik terörüne maruz kaldı.

Son olarak E-5 Karayolu Mecidiyeköy, Çağlayan, Merter ve Sefaköy, TEM Otoyolu Güzeltepe mevkisi ve Basın Ekspres yolunda 7 ayrı sürücü, trafiğe çıkarak defalarca “makas” attı.

İstanbul’da magandaların 'makas' terörü İZLE

KENDİLERİNİ ÇEKİP, SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Dakikalarca bu şekilde giden magandalar, hem kendi hem arkadaşlarının hem de sürücülerin canını hiçe saydı.

Yürekleri ağızlara getiren o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

O MAGANDALAR ARANIYOR

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye sokan magandaları yakalamak için çalışma başlattı.