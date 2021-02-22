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    İstanbul'da 70 kilo bozuk tavuk ele geçirildi

    Tuzla'da yapılan denetimde ele geçirilen 70 kilo tarihi geçmiş tavuk imha edildi.
    • İHA
    • 22.02.2021 - 06:23
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 06:28
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    İstanbul'da 70 kilo bozuk tavuk ele geçirildi

    İstanbul Tuzla’da zabıta ekipleri Orhanlı Mahallesi’nde bulunan bir yemek üretim tesisinde tarihi geçmiş ürün bulunduğu ihbarı aldı.

    İhbar üzerine yola çıkan ekipler tesise baskın düzenledi.

    ELE GEÇİRİLEN TAVUKLAR İMHA EDİLDİ

    Yapılan baskında yemek yapılmak için hazır tutulan son kullanım tarihi geçmiş yaklaşık 70 kilogramlık tavuk eti ele geçirildi.

    Zabıta ekipleri tarafından işletmeye idari para cezası kesilirken, ele geçirilen tavuk etleri imha edildi.

    Öte yandan, Tuzla’da Kaymakam Ali Akça, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tuzla Belediyesi zabıta ekiplerinin de katıldığı bir denetim gerçekleştirildi.

    İstanbul'da 70 kilo bozuk tavuk ele geçirildi VİDEO

    YURT GENELİNDE DENETİM YAPILDI

    Tüm yurt genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında, kısıtlamalardan muaf tutulan işletmeler denetlendi.

    Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyulup uyulmadığı denetlenirken işletmelere de hatırlatmalarda bulunuldu.

    İstanbul da 70 kilo bozuk tavuk ele geçirildi #1

    İstanbul da 70 kilo bozuk tavuk ele geçirildi #2

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