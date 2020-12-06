İstanbul’da 700 bin sahte dolar ele geçirildi

Adrese düzenlenen operasyonda 700 bin sahte ABD doları ve silah ele geçirildi.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacı Ahmet mahallesinde yaşayan yabancı uyruklu bir şahsın evde piyasaya sürülmek üzere sahte dolar ve silah bulundurduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu evi ve şüpheliyi takibe alan emniyet ekipleri, adrese 4 Aralık’ta operasyon düzenledi.

BALYALAR HALİNDE SAHTE DOLAR ÇIKTI

Baskında yabancı uyruklu Yahya B. (23) yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 10 bin dolar balya halinde 700 bin sahte Amerikan doları banknot, 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 17 fişek ile 22 gram metamfetamin ve bir miktar kubar esrar ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan Yahya B., polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün “parada sahtecilik”, “6136 SKM” ve “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçlarından adli makamlara sevk edildi.

Şüpheli, hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.



