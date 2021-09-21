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    İstanbul’da 73 adet kripto para üretim makinesi ele geçirildi

    Yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu tahmin edilen piyasa değeri 580 bin lirayı bulan 73 kripto para üretim makinesi ele geçirildi. Olayla bağlantılı bir şüpheli yakalandı.
    • İHA
    • 21.09.2021 - 08:38
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 09:21
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    İstanbul’da 73 adet kripto para üretim makinesi ele geçirildi

    İstanbul Emniyet ekipleri, ilçedeki bir depoda kripto paraların üretildiği cihazların bulunduğu şeklindeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

    Depoya dün düzenlenen operasyonda, masalardaki metal tezgahlara kurulmuş 73 elektronik cihaz ele geçirildi.

    Cihazların, kripto para üretiminde kullanıldığı belirlendi.

    PİYASA DEĞERİ 580 BİN LİRA

    Piyasa değerinin yaklaşık 580 bin lira civarında olduğu ifade edilen cihazlara el konulurken, olayla bağlantılı bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    Yakalanan şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

    Zanlının, polisteki ifade işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

    İstanbul’da 73 kripto para üretim makinesi ele geçirildi VİDEO

    İstanbul’da 73 adet kripto para üretim makinesi ele geçirildi #1

    İstanbul’da 73 adet kripto para üretim makinesi ele geçirildi #2

    İstanbul’da 73 adet kripto para üretim makinesi ele geçirildi #3

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