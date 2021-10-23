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    İstanbul’da, 73 bin 500 litre kaçak on numara yağ ele geçirildi

    4 ilçede 21 Eylül ve 21 Ekim tarihlerinde yapılan operasyonlarda, piyasaya sürülmeye hazır 73 bin 500 litre kaçak on numara yağ ele geçildi.
    • DHA
    • 23.10.2021 - 09:08
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    İstanbul’da, 73 bin 500 litre kaçak on numara yağ ele geçirildi

    Tuzla, Ataşehir, Pendik ve Bağcılar'da kaçak akaryakıtların piyasaya sürüldüğü ihbarını alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

    Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından 21 Eylül ve 21 Ekim tarihleri arasında belirlenen 5 ayrı adrese operasyon düzenledi.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Adreslere yapılan baskınlarda, piyasaya sürülmeye hazır vaziyette toplam 73 bin beş yüz litre kaçak "10 Numara Yağ" ve kaçak akaryakıt taşımacılığında kullanıldığı değerlendirilen 3 araç ele geçirildi.

    Olayla alakalı olduğu belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

    İstanbul’da, 73 bin 500 litre kaçak on numara yağ ele geçirildi #1

    5 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

    Gözaltına alınan ve haklarında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapılan şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

    Şüphelilerden 1'i se sevk edildiği mahkemece adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    İstanbul’da, 73 bin 500 litre kaçak on numara yağ ele geçirildi #2

    İstanbul’da, 73 bin 500 litre kaçak on numara yağ ele geçirildi #3

    İstanbul’da, 73 bin 500 litre kaçak on numara yağ ele geçirildi #4

    İstanbul’da, 73 bin 500 litre kaçak on numara yağ ele geçirildi #5

    İstanbul’da, 73 bin 500 litre kaçak on numara yağ ele geçirildi #6

    İstanbul’da, 73 bin 500 litre kaçak on numara yağ ele geçirildi #7

    İstanbul’da, 73 bin 500 litre kaçak on numara yağ ele geçirildi #8

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