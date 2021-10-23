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İstanbul’da, 73 bin 500 litre kaçak on numara yağ ele geçirildi

İstanbul’da, 73 bin 500 litre kaçak on numara yağ ele geçirildi

4 ilçede 21 Eylül ve 21 Ekim tarihlerinde yapılan operasyonlarda, piyasaya sürülmeye hazır 73 bin 500 litre kaçak on numara yağ ele geçildi.