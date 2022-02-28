Yaşı küçük olduğu için suç ehliyeti olmayan ve her seferinde kimlik tespiti yapılıp ailesine teslim edilen Biran G., mahkeme kararıyla 12 yaşından büyük olduğu tespit edilerek cezaevine gönderildi.

İstanbul'da Güngören başta olmak üzere çeşitli ilçelerde yankesicilik yaptığı tespit edilen ve kimlik bilgilerinde 12 yaşından küçük olduğu için suç ehliyeti olmayan Biran G., sadece kimlik tespiti yapılıp ailesine teslim ediliyordu.

8 Şubat günü mahkeme, Biran G.'nin 12 yaşından büyük olduğunu tespit etti.

740 HIRSIZLIK KAYDI ÇIKTI

Poliste daha önceden 740 hırsızlık kaydı bulunan Biran G., Güngören'de 21 Şubat günü Güngören ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan takip sonucu yaklaşık 170 bin liralık 3 hırsızlıkla ilgili yakalanarak, gözaltına alındı.

İstanbul'da 740 hırsızlık kaydı olan çocuk tutuklandı VİDEO



ÇANTADAN 9 BİN DOLARI ÇALIP, KAÇTI

Biran G., Cebrail Akgün'ün çantasını açarak 9 bin doları çaldı. Hırsız, parayı cebine koyduktan sonra koşarak uzaklaştı.

Cebrail Akgün olan bitenden habersiz yoluna devam etti. Akgün, parayı teslim etmek üzere gittiği esnafın yanında durumu fark etti.

Çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayın ardından hırsızlığa uğradığını fark eden Akgün, polise giderek şikayetçi oldu.

"BEN BU PARAYI 1 SENEDE ÖDEYEMEM"

Yaşadığı olayı anlatan Cebrail Akgün, "Handan çıktım, diğer mağazanın parasını verecektim. Gelirken takılıyor peşime. Çantayı açıyor 9 bin doları aldığı gibi kayboluyor ortalıktan. 12 yaşındaki bir çocuk geldi çaldı. Ben bu parayı 1 senede ödeyemem" diye konuşmuştu.

Güngören'de hırsız çantadaki 9 bin doları çaldı VİDEO ARŞİV



"150 BİN LİRA GİBİ BİR RAKAM EDİYOR"

Esnaf Şahin Altunay, "Bu çocuk daha 12 yaşında. Bu işi yapıyor. 9 bin dolar, 150 bin lira gibi bir rakam ediyor. Nasıl ödeyeceğiz bilmiyoruz. Karakolda 400'e yakın suç kaydı var dediler" ifadelerini kullanmıştı.

































