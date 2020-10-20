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- İstanbul’da 741 işletmeye ceza kesildi, 2 iş yeri men edildi
İstanbul’da 741 işletmeye ceza kesildi, 2 iş yeri men edildi
Vali Ali Yerlikaya, dün İstanbul genelinde 415 ekip ve 998 personel ile yapılan koronavirüs denetimlerinde 4 bin 586 iş yerinin denetlendiğini ve bunlardan 713'üne ceza kesildiği açıkladı.
- İHA
- 20.10.2020 - 09:25
- Güncelleme : 20.10.2020 - 09:25
İstanbul’da kurallara uymayan işletmelere ceza yağdı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün İstanbul genelinde 415 ekip ve 998 personel ile koronavirüs denetimi yapıldığını duyurdu.
Twitter hesabından bir açıklama yapan Yerlikaya, 4 bin 586 iş yerinin denetlendiğini ve bunlardan 713'üne ceza kesildiği belirtti.
2 İŞ YERİ FALİYETTEN MEN EDİLDİ
Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“İstanbul’da 19 Ekim'de koronavirüs ile mücadele kapsamında 'Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri'ne yönelik 415 ekip, 998 personel ile 4 bin 586 iş yerine denetim yapıldı. 299 iş yeri uyarıldı. 713 cezai, 28 idari ceza uygulandı. 2 iş yeri faaliyetten men edildi.”