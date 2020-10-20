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    İstanbul’da 741 işletmeye ceza kesildi, 2 iş yeri men edildi

    Vali Ali Yerlikaya, dün İstanbul genelinde 415 ekip ve 998 personel ile yapılan koronavirüs denetimlerinde 4 bin 586 iş yerinin denetlendiğini ve bunlardan 713'üne ceza kesildiği açıkladı.
    • İHA
    • 20.10.2020 - 09:25
    • Güncelleme : 20.10.2020 - 09:25
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    İstanbul’da 741 işletmeye ceza kesildi, 2 iş yeri men edildi

    İstanbul’da kurallara uymayan işletmelere ceza yağdı.

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün İstanbul genelinde 415 ekip ve 998 personel ile koronavirüs denetimi yapıldığını duyurdu.

    Twitter hesabından bir açıklama yapan Yerlikaya, 4 bin 586 iş yerinin denetlendiğini ve bunlardan 713'üne ceza kesildiği belirtti.

    2 İŞ YERİ FALİYETTEN MEN EDİLDİ

    Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    “İstanbul’da 19 Ekim'de koronavirüs ile mücadele kapsamında 'Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri'ne yönelik 415 ekip, 998 personel ile 4 bin 586 iş yerine denetim yapıldı. 299 iş yeri uyarıldı. 713 cezai, 28 idari ceza uygulandı. 2 iş yeri faaliyetten men edildi.”

    İstanbul’da 741 işletmeye ceza kesildi, 2 iş yeri men edildi #1

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