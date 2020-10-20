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İstanbul’da 741 işletmeye ceza kesildi, 2 iş yeri men edildi

İstanbul’da 741 işletmeye ceza kesildi, 2 iş yeri men edildi

Vali Ali Yerlikaya, dün İstanbul genelinde 415 ekip ve 998 personel ile yapılan koronavirüs denetimlerinde 4 bin 586 iş yerinin denetlendiğini ve bunlardan 713'üne ceza kesildiği açıkladı.