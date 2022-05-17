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İstanbul'da 7'inci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

İstanbul'da 7'inci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Zeytinburnu'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle 7'inci kattan düşen 2 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.