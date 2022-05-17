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- İstanbul'da 7'inci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
İstanbul'da 7'inci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Zeytinburnu'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle 7'inci kattan düşen 2 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- 17.05.2022 - 21:59
- Güncelleme : 17.05.2022 - 22:33
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Gökalp Mahallesi'nde trajik bir olay yaşandı.
Mahalledeki 46. Sokak'ta yaşayan Suriye uyruklu 2 yaşındaki Mune Maaz binanın teras katından, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek düştü.
Hastanede hayatını kaybetti
Çevredekiler düşen küçük kızı alarak hastaneye götürdü.
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mune Maaz kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Marketten çıkarken duyduğu ses sonrası yaşananları anlatan mahalle sakini Hasan İpek, "Ben marketten çıktım döndüm bir ses geldi. Baktım çocuk arabaların arasında yatıyor. Hareketsiz duruyordu" dedi.
Soruşturma başlatıldı
DHA'nın haberien göre çevrede incelemelerde bulunan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
İstanbul'da 7'inci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk kurtarılamadı VİDEO