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    İstanbul'da 8 evden 1 milyonluk vurgun yapanlar yakalandı

    8 ayrı evden 1 milyon lira vurgun yapan çete, polisin operasyonuyla çökertilirken, olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 23.02.2021 - 12:32
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 13:30
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    İstanbul'da 8 evden 1 milyonluk vurgun yapanlar yakalandı

    İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 28 Ocak ve 19 Şubat tarihleri arasında Kadıköy, Üsküdar, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Esenler, Avcılar, Bahçelievler, ve Eyüp Sultan ve Güngören’de hırsızlık yapıldığı yönünde ihbar aldı.

    İhbar üzerine harekete geçen ekipler, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, çevrede bulunan güvenlik kamera görüntüleri inceleyerek, şahısların eşkalleri belirledi.

    BİR HIRSIZ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

    Yapılan incelemenin ardından polis ekipleri, 6 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlardan biri suç üstün yakalanırken, diğer 5 şüpheli de yapılan operasyonlar ile gözaltına alındı.

    İstanbul'da 8 evden 1 milyonluk vurgun yapanlar yakalandı VİDEO


    İstanbul da 8 evden 1 milyonluk vurgun yapanlar yakalandı #1

    1 MİLYON LİRALIK VURGUN

    Toplam 8 ayrı eve giren ve 1 milyon TL vurgun yapan hırsızlık çetesi çökertildi. Gözaltına alınan şahıslar, emniyette işlemlerinin bitmesinin ardından adliye ye sevk edildi.

    İstanbul da 8 evden 1 milyonluk vurgun yapanlar yakalandı #2

    O ANLAR KAMERADA

    Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelilerin polis ekiplerini görünce kaçmaları ve bir şüphelinin yakalanma anı yansıdı.

    İstanbul da 8 evden 1 milyonluk vurgun yapanlar yakalandı #3

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