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İstanbul'da 9 ayda 124 bin sürücüye telefonla konuşmaktan ceza kesildi

İstanbul'da 9 ayda 124 bin sürücüye telefonla konuşmaktan ceza kesildi

Yıl başından bu yana 8 milyon 244 bin 669 araç denetime takılırken, araçlardan 124 bin 704'ünde sürücülere cep telefonu kullanma cezası verildi.