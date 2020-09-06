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İstanbul'da, abartılı egzozlu araçlara ceza yağdı

İstanbul'da, abartılı egzozlu araçlara ceza yağdı

Ağustos ayında yapılan operasyonlarda abartılı ve gürültülü egzoz kullanan araç ve sürücülere toplamda 655 bin 752 lira para cezası uygulandı, 534 araç da trafikten men edildi.