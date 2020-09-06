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- İstanbul'da, abartılı egzozlu araçlara ceza yağdı
İstanbul'da, abartılı egzozlu araçlara ceza yağdı
Ağustos ayında yapılan operasyonlarda abartılı ve gürültülü egzoz kullanan araç ve sürücülere toplamda 655 bin 752 lira para cezası uygulandı, 534 araç da trafikten men edildi.
- DHA
- 06.09.2020 - 09:15
- Güncelleme : 06.09.2020 - 09:15
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, il genelinde otoyollarda abartı ve gürültülü egzoz kullanan araçlara işlem yapıldığını açıkladı.
655 BİN TL CEZA KESİLDİ, 534 ARAÇ MEN EDİLDİ
Resmi, sivil ve motosikletli ekipler, Karayolları Trafik Kanunun "Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması" maddesinden her sürücüye ayrı ayrı bin 228 lira para cezası uyguladı.
Toplamda 655 bin 227 lira idari para cezası kesilirken, 534 araç da trafikten men edildi.
İstanbul'da, abartılı egzozlu araçlara ceza yağdı VİDEO