DHA
İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşayan Elmas Sezer, korkunç bir kazada hayatını kaybetti.
Saat 12.00 sıralarında Sarıgöl Mahallesi Ordu Caddesi'nde yolun karşı tarafına geçmek isteyen Elmas Sezer, beton mikserinin altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi...
Sezer, olay yerinde hayatını kaybederken polis ekipleri, kamyon şoförünü gözaltına aldı.
Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından cenaze, ambulansla hastaneye sevk edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış