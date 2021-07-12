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    İstanbul'da acil servis önünde silahlı saldırı: 3 yaralı 

    Gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servisi önüne gelerek rastgele silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu, 3 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 12.07.2021 - 05:28
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    İstanbul'da acil servis önünde silahlı saldırı: 3 yaralı 

    İstanbul'un Fatih ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önüne gelerek silahla ateş açtı.

    Açılan ateş sonucu hastane bahçesinde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.

    HASTANE POLİSİ MÜDAHALE ETTİ

    Bu sırada silah seslerini duyan hastane polisi duruma müdahale etti.

    Şüpheliler, polisin geldiğini görünce olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

    Açılan ateş sonucu yaralanan 3 kişi de hemen acil servise alınarak tedavi altına alındı.

    Hastanede ilk tedavisi yapılan 3 kişiden 2'si başka hastanelere ambulans ile sevk edildi.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Olay yerine gelen Fatih Asayiş Büro ekipleri yaşananlar ile ilgili görgü tanıklarından bilgi topladı.

    Polis ekipleri hastane bahçesi ve çevresinde detaylı inceleme yaptı.

    Çevredeki vatandaşlardan da olay hakkında bilgi alan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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