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İstanbul'da acil servis önünde silahlı saldırı: 3 yaralı

İstanbul'da acil servis önünde silahlı saldırı: 3 yaralı

Gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servisi önüne gelerek rastgele silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu, 3 kişi yaralandı.