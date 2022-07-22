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    İstanbul'da adliyeden kaçmaya çalışanlar, yakalanıp tekrar adliyeye sevk edildi

    Hırsızlık yaptıktan sonra adliyeye sevk edilirken adliye otoparkında kaçmaya çalışan iki şüpheli, kaçış girişimine yardım edenlerle birlikte polis tarafından yakalandı.
    • 22.07.2022 - 13:01
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 13:47
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    İstanbul'da adliyeden kaçmaya çalışanlar, yakalanıp tekrar adliyeye sevk edildi

    İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulundan bir eve, 19 Temmuz saat 04.30'da hırsız girdi.

    İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri suçüstü yakaladı.

    Suç makinesi çıktılar

    Gözaltına alınan şüphelilerden 22 yaşındaki Hüseyin U.'nun, daha önceden 79 ayrı suçtan poliste kaydı bulunduğu ayrıca kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.

    23 yaşındaki diğer şüpheli Oğuzhan T.'nin ise 66 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.

    Adliyeden kaçmak istediler

    Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Ancak iki şüpheli, adliye otoparkında kendilerini getiren polislerden kaçmak istedi.

    İstanbul da adliyeden kaçmaya çalışanlar, yakalanıp tekrar adliyeye sevk edildi #1

    Tekrar yakalandılar

    Adliye otoparkında hareketli dakikaların yaşandığı olayın ardından kaçmaya çalışan iki şüpheli, kısa sürede tekrar yakalanarak gözaltına alındı.

    Kaçış girişimine yardım edenler de yakalandı

    Şüphelilerin kaçmasına yardım etmeye çalışan Hasan U. ve Diyar E.'nin de gözaltına alındığı öğrenildi. Bu kişilerle birlikte ruhsatsız tabanca ele geçirildiği belirtildi.

    Tüm şüpheliler adliyeye sevk edilidi

    DHA'nın haberine göre; Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.


    İstanbul da adliyeden kaçmaya çalışanlar, yakalanıp tekrar adliyeye sevk edildi #2

    İstanbul da adliyeden kaçmaya çalışanlar, yakalanıp tekrar adliyeye sevk edildi #3


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