İstanbul'da adliyeden kaçmaya çalışanlar, yakalanıp tekrar adliyeye sevk edildi

Hırsızlık yaptıktan sonra adliyeye sevk edilirken adliye otoparkında kaçmaya çalışan iki şüpheli, kaçış girişimine yardım edenlerle birlikte polis tarafından yakalandı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulundan bir eve, 19 Temmuz saat 04.30'da hırsız girdi.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri suçüstü yakaladı.

Suç makinesi çıktılar

Gözaltına alınan şüphelilerden 22 yaşındaki Hüseyin U.'nun, daha önceden 79 ayrı suçtan poliste kaydı bulunduğu ayrıca kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.

23 yaşındaki diğer şüpheli Oğuzhan T.'nin ise 66 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.

Adliyeden kaçmak istediler

Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Ancak iki şüpheli, adliye otoparkında kendilerini getiren polislerden kaçmak istedi.

Tekrar yakalandılar

Adliye otoparkında hareketli dakikaların yaşandığı olayın ardından kaçmaya çalışan iki şüpheli, kısa sürede tekrar yakalanarak gözaltına alındı.

Kaçış girişimine yardım edenler de yakalandı

Şüphelilerin kaçmasına yardım etmeye çalışan Hasan U. ve Diyar E.'nin de gözaltına alındığı öğrenildi. Bu kişilerle birlikte ruhsatsız tabanca ele geçirildiği belirtildi.

Tüm şüpheliler adliyeye sevk edilidi

DHA'nın haberine göre; Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.







