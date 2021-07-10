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    İstanbul’da Afganistanlı grup arasında bıçaklı kavga

    Kaçak olarak Bulgaristan’a gitmek üzere bir araya gelen Afganistan uyruklu grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 10.07.2021 - 12:18
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    İstanbul’da Afganistanlı grup arasında bıçaklı kavga

    İstanbul’un Fatih ilçesinde Bulgaristan’a kaçak olarak gitmek üzere toplanan Afgan grup, birbirlerini para çalmakla suçlayarak tartışmaya başladı.

    Grup arasındaki tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

    Bodrum kattaki evde çıkan kavgada, Afganistan uyruklu Farhad İsmail ile Mohammad Ayub bıçaklanarak öldürüldü.

    Gruptaki bazı kişiler ise yaralandı.

    KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

    Kavganın ardından kaçan şüphelilerin görüntüleri, güvenlik kameralarına yansıdı.

    Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

    Kamera görüntüleri üzerinde inceleme yapılarak olaya karışan kişiler tespit edildi.

    İstanbul’da Afganistanlı grup arasında bıçaklı kavga #1

    ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Polis tarafından düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu Celal A.Z. (21), S.A. (17), Muhibbullah H. (18) ve Ubeydullah A. (18) gözaltına alındı.

    Şahıslar, asayiş şube müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    İstanbul’da Afganistanlı grup arasında bıçaklı kavga VİDEO

    İstanbul’da Afganistanlı grup arasında bıçaklı kavga #2

    İstanbul’da Afganistanlı grup arasında bıçaklı kavga #3

    İstanbul’da Afganistanlı grup arasında bıçaklı kavga #4

    İstanbul’da Afganistanlı grup arasında bıçaklı kavga #5

    İstanbul’da Afganistanlı grup arasında bıçaklı kavga #6

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