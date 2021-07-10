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İstanbul’da Afganistanlı grup arasında bıçaklı kavga

İstanbul’da Afganistanlı grup arasında bıçaklı kavga

Kaçak olarak Bulgaristan’a gitmek üzere bir araya gelen Afganistan uyruklu grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.