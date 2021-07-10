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- İstanbul’da Afganistanlı grup arasında bıçaklı kavga
İstanbul’da Afganistanlı grup arasında bıçaklı kavga
- DHA
- 10.07.2021 - 12:18
İstanbul’un Fatih ilçesinde Bulgaristan’a kaçak olarak gitmek üzere toplanan Afgan grup, birbirlerini para çalmakla suçlayarak tartışmaya başladı.
Grup arasındaki tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
Bodrum kattaki evde çıkan kavgada, Afganistan uyruklu Farhad İsmail ile Mohammad Ayub bıçaklanarak öldürüldü.
Gruptaki bazı kişiler ise yaralandı.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ
Kavganın ardından kaçan şüphelilerin görüntüleri, güvenlik kameralarına yansıdı.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.
Kamera görüntüleri üzerinde inceleme yapılarak olaya karışan kişiler tespit edildi.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Polis tarafından düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu Celal A.Z. (21), S.A. (17), Muhibbullah H. (18) ve Ubeydullah A. (18) gözaltına alındı.
Şahıslar, asayiş şube müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul’da Afganistanlı grup arasında bıçaklı kavga VİDEO