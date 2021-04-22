İstanbul'da Üsküdar sahilde bulunan bir parkta ağaçları izinsiz kesen 2 şüpheli hakkında 200 adet fidan dikme cezası verildi.

İstanbul Üsküdar'da bir parkta bulunan ağaçları izinsiz kesen 2 şüpheli hakkında karar verildi. Mahkeme, 2 şüpheli ile ilgili ayrı ayrı 100 adet fidan dikme cezası verdi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILMIŞLARDI

Üsküdar Salacak'ta bulunan bir parktaki 2 agacı kesen 6 kişi gözaltına alınarak Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

Adliyedeki sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğuna zarar verme' suçundan konutu terk etmemek ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Mahkemenin kararına şüphelilerden Ş.C. ve Ö.Ö.’nün avukatları itiraz etti.

İstanbul'da ağaç kesen şüphelilere 200 adet fidan dikme cezası VİDEO





MAHKEME İTİRAZI DEĞERLENDİRDİ

İtirazı değerlendiren Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, ev hapsi şeklindeki adli kontrol kararının kaldırılmasına hükmetti. Mahkeme, suçun vasıf ve mahiyeti, adli kontrolle sağlanması beklenen yararın farklı adli kontrolle de sağlanmasının mümkün olacağını gerekçe gösterdi. Şüpheliler Ş.C. ve Ö.Ö. hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol kararının devamına karar verildi.

MAHKEME KARARI AÇIKLADI

Mahkeme şüpheli Ş.C. ve Ö.Ö. hakkında kamunun faydasına olacağı gerekçesiyle İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nün belirlemiş olduğu arazilerde ve belirlemiş olduğu günlerde ayrı ayrı 100 adet fidan dikmeleri şeklinde adli kontrol hükmü uygulanmasına karar verdi.