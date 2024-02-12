İstanbul'da ağaca bağlanmış erkek cesedi bulundu Sarıyer'de çıplak halde ağaca kravatlarla bağlanmış bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DHA

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Belgrad Ormanı Kılıçpınar mevkiinde avlanmak için ormanda dolaşan bir gurup avcı, iddiaya göre saat 15.00 sıralarında tamamen çıplak halde ve kravatlarla ağaca bağlanmış bir erkek cesedi buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin bağlı olduğu ağaçta ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

Üzerinde kıyafeti ve kimliği bulunmayan ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi ve kimliğinin tespit edilmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)