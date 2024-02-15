İstanbul'da aikido eğitmeni dehşeti yaşadı! Alkollü sürücü çarpıp... Edirnekapı Şehitliği'nde alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü, taksiden inip kaldırımda bekleyen profesyonel aikido eğitmenine çarptı.

İHA

11 Ocak Perşembe günü saat 01.30 sıralarında, Eyüpsultan Rami Caddesi üzerinde bulunan Edirnekapı Şehitliği önünde bir eğitmen dehşet verici anlar yaşadı.

Profesyonel aikido eğitmeni Cihan Bağcı, taksiden inerek kaldırımda beklemeye başladı.

O esnada süratli gelen ve alkollü olduğu öğrenilen Oğuzhan G. kontrolündeki araç, eğitmene çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kafasını da yere çarpan talihsiz eğitmen Cihan Bağcı, kanlar içinde kaldı.

Eşi alkollü olduğunu ağzından kaçırdı

Alkollü sürücü, bunun üzerine aracından inerek yerde bilincinin kapalı olduğunu anladığı yaralıyı iddiaya göre farklı bir yere taşımaya çalıştı.

Oğuzhan G., yanında bulunan eşi Elif Aybüke G.’nin “Alkollüsün, kaç” demesi üzerine olay yerinden yaya bir şekilde uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların olay yerine gelmesiyle birlikte sağlık ekiplerine haber verildi.

Kaza yerine gelen ekipler talihsiz eğitmeni hastaneye kaldırırken, 4 gün yoğun bakımda kalan eğitmen 25 gün hastanede tedavi gördü ve birkaç ameliyat geçirdi.

"Önce arkadaşımız sonra eşim kullanıyordu" dedi

Kazanın yaşandığı gün olay yerinden kaçan sürücü Oğuzhan G., 5 gün sonra ifade vermek üzere emniyete gitti. Eşi Elif Aybüke G.’nin ilk alınan ifadesinde, aracı bir başka arkadaşının kullandığını söylediği, ardından iki gün sonra tekrar emniyete giderek ifadesini değiştirerek eşinin aracı kullandığını söylediği öğrenildi. Öte yandan sürücü Oğuzhan G.’ye, emniyette “taksirle yaralama” suçundan adli işlem yapıldı. Ancak sürücü, savcılık talimatıyla emniyetten serbest kaldı.

"Başımdan ağır darbe aldım"

Hayatını altüst eden kazayı anlatan Cihan Bağcı, “Ben uluslararası antrenör belgesine sahip bir sporcuyum. Ben de Türkiye’de süregelen trafik terörü mağdurlarından birisiyim. Yaklaşık bir ay önce alkollü bir sürücünün kaldırımda durduğum esnada beni ezmesi sonucu tüm yaşantım değişti. Kaza sırasında kafatasımda, çenemde, bacağımda ve kulak kemiklerimde kırıklar meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle başımdan ağır darbe aldım.

Üstelik bana çarpan sürücü, kan kaybı yaşadığım esnada ve bilincim kapalıyken beni bulunduğum yerden farklı bir noktaya taşımaya çalışmış, bu sayede yaşamını ikinci kez tehlikeye atmıştır. O esnada alkollü sürücünün yanında bulunan eşinin de, ‘Alkollüsün, kaç’ dediği çevredeki görgü tanıklarının telefon kayıtlarına yansımıştır.” dedi.

"Şu an felçli ve iş göremez haldeyim"

Bağcı, “Günlerce süren hastane sürecinin ardından şu an felçli ve iş göremez haldeyim. Sağlığıma kavuşmak adına tedavilerim hâlâ devam ediyor. Zanlının benim yaralı halde olduğum esnada kaza yerini değiştirmeye çalışması ve olay yerinden kaçması insanlığa sığan bir davranış değildir. Buna benzer suçlara emsal teşkil edecek en ağır cezaları alması için mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyorum.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)