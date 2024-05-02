İstanbul'da ailesine kızdı: Hıncını mahalledeki araçlardan çıkardı

İHA
İstanbul'da geçtiğimiz gün saat 16.00 sıralarında Pendik Velibaba Mahallesi'nde ailesiyle sorunlar yaşayan genç kadın, hıncını mahallede park halinde bulunan araçlardan çıkardı.
Kadın yerde bulduğu taşlarla araçlara saldırdı.
Araçların camlarını parçaladı: Aynalarını kırdı
Araçlara taş savuran genç kadın, araçların camlarını parçaladı, aynalarını kırdı.
Mahalle sakinleri kadını sakinleştirmekte zorlanırken, araçları zarar gören vatandaşlar kadından şikayetçi oldu.
Mahalleli şikayetçi oldu
Öte yandan, kadının araçlara saldırma anı ve vatandaşların kadına müdahale etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış