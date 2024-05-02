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İstanbul'da ailesine kızdı: Hıncını mahalledeki araçlardan çıkardı

İstanbul'da ailesine kızdı: Hıncını mahalledeki araçlardan çıkardı Pendik’te iddiaya göre, ailesiyle sorunlar yaşayan genç kadın hıncını araçlardan çıkardı. Mahallede park halinde bulunan araçların camlarını ve aynalarını kıran kadın, mahalle sakinleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. Araçları zarar gören mahalle sakinleri kadından şikayetçi oldu.