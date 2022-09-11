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    İstanbul'da akan trafikte aracın üstünde alkol içtiler

    E-5 otoyolu üzerinde ilerleyen aracın üst camına çıkan genç alkol şişesini yudumlarken, arkadaşı da bu anları kayda aldı. Gencin dehşete düşüren şovu Ensonhaber ihbar hattına ulaştı.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2022 - 09:05
    • Güncelleme : 11.09.2022 - 09:30
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    İstanbul'da akan trafikte aracın üstünde alkol içtiler

    Kadıköy'ün Kozyatağı Mahallesi'nde akılalmaz bir olay yaşandı.

    Ensonhaber Whatsapp hattına gelen ihbara göre, E-5 Otoyolu üzerinde ilerleyen lüks aracın üst camına 2 genç çıktı.

    Gençlerden biri, eline kamerayı alırken, diğeri ise araçta bulunan alkol şişesini aldı.

    Aracın camında poz vererek içki içti

    Kameraya poz vererek alkolünü yudumlayan genç, bölgedeki sürücülere adeta şov yaptı.

    Sürücüler şaşkınlıkla izledi

    Görüntüler karşısında dehşete düşen bir sürücü, o anları kayda aldı.

    İşte o anlar...

    İstanbul'da akan trafikte aracın üstünde alkol içtiler VİDEO

    İstanbul da akan trafikte aracın üstünde alkol içtiler #1

    İstanbul da akan trafikte aracın üstünde alkol içtiler #2

    İstanbul da akan trafikte aracın üstünde alkol içtiler #3


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