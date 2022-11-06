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    İstanbul’da akaryakıt istasyonunda küfür kavgası

    Bir genç, sosyal medya üzerinden küfrettiği iddia edilen 5 şahıs tarafından marketin içerisinde dövüldü. Ardından genç, zorla araca bindirildikten sonra yol kenarına atıldı.
    • 06.11.2022 - 15:18
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    İstanbul’da akaryakıt istasyonunda küfür kavgası

    İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Paşa Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta çarşamba günü saat 17.15 sıralarında bir olay yaşandı.

    Bulvar üzerindeki otomobilden inen bir grup, sosyal medyadan kendilerine küfrettiği iddia edilen B.A. isimli genci kovalamaya başladı.

    Arkasından gelen şahıslardan korkarak kaçan B.A., bir akaryakıt istasyonuna girdi.

    Dövüp yol kenarına bıraktılar

    Genç, kurtulamayacağını anlayınca istasyonun marketine girerek çalışanlardan yardım istedi.

    Ardından markete dalan saldırganlar, B.A.’yı yakalayarak öldüresiye darbetti. Market çalışanları, genci kurtarmak istese de başarılı olamadı.

    Saldırganlar, B.A.’yı sürükleyerek marketin dışarısına çıkarıp, burada da darbettikten sonra otomobile bindirerek kaçırdı. Şüpheliler, bir süre sonra B.A.’yı yol kenarına bırakarak uzaklaştı.

    İstanbul’da akaryakıt istasyonunda küfür kavgası

    5 şüpheli yakalandı

    İhbar üzerine olay yerine gelerek güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Feriköy Polis Merkezi Amirliği ekipleri, saldırganların Y.E.C., M.Y., M.C.Ş., A.A.A. ve Ö.T. isimli şahıslar olduğu tespit etti.

    Ekipler, şahısların ikamet adreslerini tek tek kontrol etti. Yapılan çalışmalar neticesinde saldırganlar, yakalanarak gözaltına alındı.

    O anlar kamerada

    İHA'nın haberine göre; gencin yaşadığı korku dolu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    İstanbul’da akaryakıt istasyonunda küfür kavgası #1

    İstanbul’da akaryakıt istasyonunda küfür kavgası #2

    İstanbul’da akaryakıt istasyonunda küfür kavgası #3


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