DHA
TEM Otoyolu Kağıthane mevkiinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü akıllara durgunluk veren bir olaya imza attı.
Sürücü, aynı yönde ilerleyen otomobile yaklaşıp bilinmeyen nedenle aynasına eliyle vurarak kırdı.
Saniyeler sonra motosiklet sürücüsü önündeki taksiye çarparak takla attı.
Yara almadan kurtuldu
Yere savrulan motosiklet sürücüsü arkadan gelen otomobil sürücüsünün son anda durmasıyla aracın altında kalmaktan kurtuldu.
Panikle yerden kalkan motosiklet sürücüsü, güvenli bir alana geçmek için hızla emniyet şeridine gitti. Yaşananlar, saniye saniye araç kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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