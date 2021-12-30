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    İstanbul’da akşam saatlerinde sis etkili oldu

    İstanbul’un bazı bölgelerinde akşam saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken, drone görüntüleri sisin yoğunluğunu gözler önüne serdi.
    • İHA
    • 30.12.2021 - 18:46
    • Güncelleme : 30.12.2021 - 18:49
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    İstanbul’da akşam saatlerinde sis etkili oldu

    İstanbul’un Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi ve Çatalca ilçelerinde akşam saatlerinde sis etkisini gösterdi.

    SÜRÜCÜLERİ YAVAŞLATTI

    Sis nedeniyle görüş mesafesinde azalma olurken, sürücüler yolda yavaş bir şekilde ilerledi.

    DRONE İLE HAVADAN ÇEKİLDİ

    Drone ile havadan çekilen görüntüler ise sis yoğunluğunu gözler önüne serdi.

    İstanbul’da akşam saatlerinde sis etkili oldu VİDEO

    İstanbul’da akşam saatlerinde sis etkili oldu #1

    İstanbul’da akşam saatlerinde sis etkili oldu #2

    İstanbul’da akşam saatlerinde sis etkili oldu #3

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