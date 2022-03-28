Yokuş aşağı virajı alamayan kamyon, kontrolden çıkarak uçurumdan alt sokağa uçtu. Yan yatarak durabilen kamyonun içindeki 124 akü kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Sarıyer Maden Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda akü yüklü 34 JTC 36 plakalı nakliye kamyonetin sürücüsü Ömer Öztürk iş arkadaşı Tuğrul Abideş ile birlikte yola koyuldu.

Öztürk, dik bir yokuştan aşağıya süratli bir şekilde inmeye başladı.

Virajı alamayan Öztürk, direksiyonu sola kırdı ancak çarptığı bariyerleri aşarak uçurumdan aşağıya uçtu.

Alt sokakta yan yatarak durabilen kamyonetin içerisindeki Öztürk ve Abideş vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

124 AKÜ PERT OLDU

Öte yandan kasada bulunan 124 adet akü ise kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'da akü yüklü kamyon uçurumdan alt sokağa uçtu ViDEO