İstanbul'da alacak meselesi! Ev arkadaşını defalarca bıçakladı Alacak verecek tartışmasında arkadaşını defalarca bıçaklayan şahıs kayıplara karışırken yaralanan adam, çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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DHA

İstanbul'da alacak meselesinde kan aktı...

Fatih ilçesinde 23 Mart Cumartesi günü saat 17.30 sıralarında, çalışmak için İstanbul’a gelen ve ev arkadaşı olan 3 arkadaş arasında gergin anlar yaşandı.

Aralarında alacak verecek meselesi bulunan 3 arkadaş bir süre sonra sokakta karşılaştı.

Defalarca bıçakladı

Sokakta başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında üzerinde bıçak bulunan 1 kişi, arkadaşını bir anda bıçaklamaya başladı.

Çevredekiler durumu fark edip, araya girmeye çalıştı ancak başarılı olamadı ve kavga uzun süre devam etti.

Bacak ve omzundan yaralandı

Kavga sırasında saldırganın bıçak darbeleriyle arkadaşı, bacağından, karnından ve omuzundan yaralandı.

Hastaneye kaldırıldı

Bıçaklı saldırgan olay sonrası kaçarken çevredeki vatandaşların yardımıyla yaralı şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

O anlar kamerada

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, bıçaklı saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)