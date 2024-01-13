İstanbul'da alevler 3 binayı sardı! Korkutan anlar... Kağıthane'de 7 katlı bir apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkarken, apartmanda mahsur kalan 4 vatandaş dakikalarca kurtarılmayı bekledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Kağıthane'de saat 04.30 sıralarında Yahyakemal Mahallesi Okul Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle 7 katlı bir apartmanda yangın çıktı.

Çıkan yangından yükselen alevler kısa sürede yandaki binanın çatısına sıçradı ve iki yandaki binanın üst katını sarmaya başladı.

Yangında apartmanlarını kısa sürede boşaltan vatandaşlar ise büyük panik yaşadı.

Çevredeki vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

4 kişi kurtarılmayı bekledi

Çevre ilçelerdeki itfaiye ekiplerinin de yardımıyla 3 binayı saran yangını söndürmek için yoğun bir müdahale başladı. İtfaiye ekipleri vinç ve merdiven yardımıyla yangına müdahale bulundu. O sırada apartmanlardan birinin üst katında 3 kişi, orta katında ise 1 kişi dakikalarca mahsur kaldıkları dairelerinden kurtarılmayı bekledi.

İtfaiye ekiplerinin çabası sonucu mahsur kalan vatandaşlar yangından sağ salim kurtulmayı başardı. Kurtulan vatandaşlara ve dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınırken yangında herhangi bir can kaybı meydana gelmedi ancak apartmanlarda maddi hasar oluştu ve alevlerin sıçradığı bir binanın çatısı tamamen kullanılmaz hale geldi.

Yangının sıçradığı binanın alt katında yer alan iş yeri çalışanı Aykut Karakuş yaşadıklarını şöyle anlattı, "Oturuyorduk burada, üst kattan bir ses duymaya başladık. Bir anda çatıya ateş parçalarının düştüğünü gördük. Sonrasında dışarı çıktık, baktık ahşap yer yanıyor.

Daha sonrasında itfaiye ekiplerine haber verdik. O sırada yangın yan taraflara ve arka taraflara sıçradı. Arkadaşımız mahsur kaldı. Onu itfaiye ekipleri kurtardılar. Herhangi bir can kaybımız yok. Biraz mal kaybımız var" ifadelerini kullandı.

Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri 3 apartmanı saran yangınla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)