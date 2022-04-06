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    İstanbul'da alevlere teslim olan restoran kullanılamaz hale geldi

    Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde bulunan tek katlı restoranın bahçesinde çıkan yangın giderek büyüdü. Alevlerin giderek yükselmesi sonucu restoran küle döndü.
    • DHA
    • 06.04.2022 - 12:19
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 12:40
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    İstanbul'da alevlere teslim olan restoran kullanılamaz hale geldi

    İstanbul Avcılar'daki yangında, tek katlı restoran alevlere teslim oldu.

    10.45 sıralarında Avcılar Ambarlı Mahallesi'ndeki korkutan yangın, restoranın bahçesinde başladı.

    Büyüyen alevlerin çatıya sıçraması sonucunda vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, zabıta ve sağlık ekibi sevk edildi.

    CAN KAYBI YAŞANMAYAN YANGINDA, RESTORAN KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmaların ardından söndürmeyi başardı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, restoran küle döndü.

    İstanbul'da alevlere teslim olan restoran kullanılamaz hale geldi VİDEO

    İstanbul da alevlere teslim olan restoran kullanılamaz hale geldi #1

    "BİR ANDA ALEVLER BÜYÜDÜ"

    Çıkan yangını anlatan Mehmet Salih Bozgat, "Ben inşaatta çalışıyorum. Çatıya çıktım. Hafif bir duman çıktığını gördüm. Aradan biraz vakit geçti. Bir anda alevler büyüdü. İtfaiye geldi. Herhangi bir sorun yok." dedi.

    İstanbul da alevlere teslim olan restoran kullanılamaz hale geldi #2

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