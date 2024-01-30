İstanbul'da alkolü şahıslar park halindeki araçları tekmeledi Gece saatlerinde alkollü iki şüpheli, sokak ortasında bağırarak insanları rahatsız etti. Araçları tekmeleyerek zarar verip birinin dikiz aynısını kırdığı görüntüler, çevredeki vatandaşların cep telefonları tarafından kaydedildi.

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İHA

İstanbul'da magandalar, insanları rahatsız etmeye devam ediyor.

Küçükçekmece'de saat 03.00 sularında yaşanan olay, görenleri şaşkınlığa uğrattı.

Sokak ortasında bağırarak ilerlediler

Henüz kimliği belirlenemeyen iki şüpheli şahıs, sokakta bağırarak ilerledi.

Alkollü olduğu düşünülen iki şüpheli, park halindeki araçlara yumruk ve tekme atarak zarar vermeye çalıştı.

Aracın dikiz aynasını kırdı

Şahısların vurduğu araçlardan birinin dikiz aynası kırıldı.

Şüpheliler sokak ortasında bağırarak uzaklaşmaya başladı. Bu anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi.

Madde kullandıkları düşünülüyor

Olaya şahit olan vatandaşlardan biri, 20'li yaşlarında iki şahsın birbirlerine 'Kralı gelsin, bize bir şey olmaz, kim gelirse gelsin yiğitse gelsin' gibi ifadelerle bağırdığını, araçların camlarına vurduklarını ve muhtemelen madde etkisinde olabileceklerini söyledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)