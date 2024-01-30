İstanbul'da magandalar, insanları rahatsız etmeye devam ediyor.
Küçükçekmece'de saat 03.00 sularında yaşanan olay, görenleri şaşkınlığa uğrattı.
Sokak ortasında bağırarak ilerlediler
Henüz kimliği belirlenemeyen iki şüpheli şahıs, sokakta bağırarak ilerledi.
Alkollü olduğu düşünülen iki şüpheli, park halindeki araçlara yumruk ve tekme atarak zarar vermeye çalıştı.
Aracın dikiz aynasını kırdı
Şahısların vurduğu araçlardan birinin dikiz aynası kırıldı.
Şüpheliler sokak ortasında bağırarak uzaklaşmaya başladı. Bu anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi.
Madde kullandıkları düşünülüyor
Olaya şahit olan vatandaşlardan biri, 20'li yaşlarında iki şahsın birbirlerine 'Kralı gelsin, bize bir şey olmaz, kim gelirse gelsin yiğitse gelsin' gibi ifadelerle bağırdığını, araçların camlarına vurduklarını ve muhtemelen madde etkisinde olabileceklerini söyledi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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