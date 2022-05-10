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    İstanbul'da alkol ve tütün kaçakçılarına operasyon: Evden gizli bölme çıktı

    Maltepe, Fatih ve Pendik ilçelerinde, alkol ve tütün kaçakçılarına operasyon düzenlendi. Maltepe’de 1+1 görünen evin, gizli bir bölmeyle 2+1 yapıldığı belirlendi.
    • 10.05.2022 - 16:00
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 16:22
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    İstanbul'da alkol ve tütün kaçakçılarına operasyon: Evden gizli bölme çıktı

    İstanbul’un Maltepe ilçesinde, tütün ve alkol kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, bir ikamette ve iş yerinde denetimler gerçekleştirildi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, 1+1 olarak görünen konutun, aslında 2+1 olduğu, diğer odanın dolap görünümlü bir kapı ile kapatıldığı, oradan özel olarak geçiş yapılabildiği tespit edildi.

    Ele geçirilenler

    İHA’nın haberine göre; tasarlanmış gizli bölme içerisinde piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 27 bin 145 paket gümrük kaçağı sigara, 4 bin 322 adet 2 ton 782 litre ağırlığında dolu alkollü içki şişesi, 45 bin dal içi doldurulmuş makaron, 2 bin 100 adet puro, 5 bin adet sahte TAPDK bandrolü, 50 adet boş şişe, 70 adet bilyeli kapak ele geçirildi.

    İstanbul da alkol ve tütün kaçakçılarına operasyon: Evden gizli bölme çıktı #1

    2 adres ve 2 araçta daha aramalar yapıldı

    Pendik ve Fatih ilçelerinde de operasyonlar gerçekleştirildi. Tespiti yapılan 2 adres ile bu adresler önünde park halinde olan 2 araçta gerçekleştirilen denetimlerde piyasa değeri yaklaşık 570 bin TL olan; 1 milyon 350 bin dal boş makaron, 560 kilogram kıyılmış tütün, 28 bin dal doldurulmuş makaron, 286 adet sökülmüş TAPDK bandrolü, 1 adet elektrikle çalışan sigara sarma makinası, 2 adet kompresör, 62 bin adet yaprak sigara kağıdı, 720 adet her biri 1 litre hacminde dolu şişe içerisindeki alkollü sıvı, 168 adet her biri 20cc hacminde dolu alkol kiti ele geçirildi.

    Yakalanan 8 şüpheli hakkında, 5607 Sayılı Kanun’a muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

    İstanbul da alkol ve tütün kaçakçılarına operasyon: Evden gizli bölme çıktı #2

    İstanbul da alkol ve tütün kaçakçılarına operasyon: Evden gizli bölme çıktı #3


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