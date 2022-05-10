İstanbul'da alkol ve tütün kaçakçılarına operasyon: Evden gizli bölme çıktı

Maltepe, Fatih ve Pendik ilçelerinde, alkol ve tütün kaçakçılarına operasyon düzenlendi. Maltepe’de 1+1 görünen evin, gizli bir bölmeyle 2+1 yapıldığı belirlendi.

İstanbul’un Maltepe ilçesinde, tütün ve alkol kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, bir ikamette ve iş yerinde denetimler gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, 1+1 olarak görünen konutun, aslında 2+1 olduğu, diğer odanın dolap görünümlü bir kapı ile kapatıldığı, oradan özel olarak geçiş yapılabildiği tespit edildi.

Ele geçirilenler

İHA’nın haberine göre; tasarlanmış gizli bölme içerisinde piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 27 bin 145 paket gümrük kaçağı sigara, 4 bin 322 adet 2 ton 782 litre ağırlığında dolu alkollü içki şişesi, 45 bin dal içi doldurulmuş makaron, 2 bin 100 adet puro, 5 bin adet sahte TAPDK bandrolü, 50 adet boş şişe, 70 adet bilyeli kapak ele geçirildi.

2 adres ve 2 araçta daha aramalar yapıldı

Pendik ve Fatih ilçelerinde de operasyonlar gerçekleştirildi. Tespiti yapılan 2 adres ile bu adresler önünde park halinde olan 2 araçta gerçekleştirilen denetimlerde piyasa değeri yaklaşık 570 bin TL olan; 1 milyon 350 bin dal boş makaron, 560 kilogram kıyılmış tütün, 28 bin dal doldurulmuş makaron, 286 adet sökülmüş TAPDK bandrolü, 1 adet elektrikle çalışan sigara sarma makinası, 2 adet kompresör, 62 bin adet yaprak sigara kağıdı, 720 adet her biri 1 litre hacminde dolu şişe içerisindeki alkollü sıvı, 168 adet her biri 20cc hacminde dolu alkol kiti ele geçirildi.

Yakalanan 8 şüpheli hakkında, 5607 Sayılı Kanun’a muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.