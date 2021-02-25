İstanbul'da alkollü gençler kaza yapınca polise yakalandı

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 alkollü genç kaza yaparak bir evin bahçesine girdi. Kaza sonrası tehditler yağdıran gençler, “Haberlere de çıkacak mıyız” diye sordu.

İstanbul’un Ataşehir imcesi Kayışdağı Caddesi üzerinde seyir halinde olan Hasan Furkan, Berat Ş. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, 34 GH 6316 plakalı otomobil ile kaza yaparak bir evin bahçesine girdi.

Kaza sonrası şoför olduğu iddia edilen Hasan Furkan olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine, alkollü gençler zor anlar yaşattı.

“SEN BİZİ YAYINLA BAK SANA NE YAPIYORUM”

Bu sırada basın mensuplarına alkollü gençlerden biri, “Bak bunu çekme, sen bunu yayınla ben sana ne yapıyorum, inşallah yarın bir gün haberlerde görürüm” diyerek tehditler yağdırdı.

Bununla da kalmayan alkollü gençler sonrası gülerek “Haberlere de çıkacak mıyız” sözleriyle pes dedirtti.

"YOLDA MAZOT VARDI ONDAN KAZA YAPTIK"

Alkollü oldukları için değil yola dökülen mazot yüzünden kaza yaptıklarını belirten gençler, kazanın nedeninin yola dökülen mazot olduğunu iddia etti.

Olayla ilgili tutanak tutan polislere yönelen gençlerden bir diğeri “Sen bizim kaskodan para almamamız için bunu yapıyorsun ama ben o parayı alacağım” dedi.

CEZAYI YEDİLER

Polis ekipleri alkollü olan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden gençlere cezai işlem uyguladı.