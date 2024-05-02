İstanbul'da alkollü olduğu için adam öldürdü: Tutuklandı Yolda yürürken arkadan gelen bir şahsın silahlı saldırısına uğrayan şahıs, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken polis ekipleri tarafından yakalanan zanlı verdiği ifadede, şahsı alkollü olduğu için öldürdüğünü söyledi.

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DHA

İstanbul'da korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı.

Büyükçekmece ilçesinde 27 Nisan'da saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda Yıldıray Koç, sokakta ağır yaralı halde bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Yıldıray Koç, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"Eşinden bir süre önce ayrılmıştı, ara sıra alkol alırdı"

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada Yıldıray Koç’un kardeşi Y.K.'nin polise verdiği ifadede, "Yıldıray, beni arayarak çok kötü olduğunu hemen yanına gitmemi istedi. Hemen yanına gittiğimde onu sokakta kanlar içinde bulduk. Hastaneye kaldırdık, ancak kurtulamadı. Eşinden bir süre önce ayrılmıştı. Ara sıra alkol alırdı." dediği öğrenildi.

Kamera kayıtlarına ulaşıldı

Polis, olay yerini gören güvenlik kameralarını incelediğinde katilin izini buldu.

Suçunu itiraf etti

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan 1 gün sonra şüpheliyi Büyükçekmece’de düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alınırken, ifadesinde suçunu itiraf etti.

"Onu bıçaklayarak cezalandırdım"

Şüpheli Azad M.'nin, "Yolda alkollü olduğu için sendeleyerek güçlükle yürüyen bir kişi gördüm. Daha önceden hiç tanımıyorum. Bir süre onu takip ettim. Bu durumda olduğu için ona sinirlendim. Karanlık bir sokağa girdiğinde arkasından yaklaşarak onu bıçaklayarak cezalandırdım. Sonrasında oradan hemen kaçtım. Amacım öldürmek değildi yaralamaktı." dediği öğrenildi.

Tutuklandı

Cinayet Büro Amirliği tarafından, olayda kullanılan komando bıçağı ve şüphelinin olay günü giydiği kıyafetler, Azad M.’nin gösterdiği yerde ele geçirildi.

Şüpheli Azad M., işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)