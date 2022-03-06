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    İstanbul'da alkollü şahıs kendisini uyaran kişilere döner bıçağıyla saldırdı

    Alkollü şekilde bağırarak küfür eden 40 yaşındaki adam, kendisini sessiz olması yönünde uyaran kişilere döner bıçağı ile korku yaşattı.
    • İHA
    • 06.03.2022 - 10:41
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    İstanbul'da alkollü şahıs kendisini uyaran kişilere döner bıçağıyla saldırdı

    Şişli’nin Gülbahar Mahallesi’nde alkollü olduğu iddia edilen Musa K. (40), yaşadığı binanın önünde bağırarak küfürler yağdırmaya başladı.

    Şahıstan rahatsız olan çevredeki 3 kişi ise onu uyararak sessiz olmasını söyledi. Bunun üzerine şahısla diğerleri arasında tartışma çıktı.

    DÖNER BIÇAĞI İLE SALDIRDI

    Tartışmanın büyümesi üzerine Musa K. evine girerek döner bıçağı aldı. Elinde bıçakla kendisini uyaran kişilere saldıran şahıs, korku dolu anlar yaşattı.

    3 KİŞİ GÖZALTINDA

    Taraflar yaşadıkları arbede sonucunda ayrılırken, olayın ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, Musa K. ve diğer 3 kişiyi gözaltına aldı.

    Döner bıçağına el konulan Musa K. emniyette ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

    İstanbul da alkollü şahıs kendisini uyaran kişilere döner bıçağıyla saldırdı #1

    İstanbul da alkollü şahıs kendisini uyaran kişilere döner bıçağıyla saldırdı #2

    İstanbul da alkollü şahıs kendisini uyaran kişilere döner bıçağıyla saldırdı #3

    İstanbul da alkollü şahıs kendisini uyaran kişilere döner bıçağıyla saldırdı #4


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