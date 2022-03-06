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İstanbul'da alkollü şahıs kendisini uyaran kişilere döner bıçağıyla saldırdı

İstanbul'da alkollü şahıs kendisini uyaran kişilere döner bıçağıyla saldırdı

Alkollü şekilde bağırarak küfür eden 40 yaşındaki adam, kendisini sessiz olması yönünde uyaran kişilere döner bıçağı ile korku yaşattı.