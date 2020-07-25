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    İstanbul’da ambulans kaza yerine bir türlü ulaşamadı

    TEM’de bir kamyonun başka bir kamyona çarptığı kazada iki kişi yaralandı. Kaza yerine ulaşmaya çalışan ambulans, emniyet şeridini işgal eden sürücüler nedeniyle olay yerine gitmekte güçlük çekti.
    • İHA
    • 25.07.2020 - 09:17
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    İstanbul’da ambulans kaza yerine bir türlü ulaşamadı

    İstanbul TEM Otoyolu Hadımköy Çatalca istikametinde meydana gelen kazada, bir kamyon başka bir kamyona arkadan çarptı.

    Kamyonların çarpışması sonucu otoyol üzeri adeta savaş alanına dönerken, kazada 2 kişi yaralandı.

    Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    SAĞLIK EKİPLERİ EMNİYET ŞERİDİNDEN OLAY YERİNE GELEMEDİ

    İhbar üzerine olay yerine doğru harekete geçen sağlık ekipleri, emniyet şeridini işgal eden sürücüler nedeniyle, zor anlar yaşadı. Sıkışık trafikte güçlükle ilerlemeye çalışan ambulans, olay yerine gelerek yaralılara müdahale etti.

    İstanbul’da ambulans kaza yerine bir türlü ulaşamadı VİDEO

    YARALILAR EN YAKIN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

    Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalesinin ardından yaralılar, en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    İstanbul’da ambulans kaza yerine bir türlü ulaşamadı #1

    İstanbul’da ambulans kaza yerine bir türlü ulaşamadı #2

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