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İstanbul’da ambulans kaza yerine bir türlü ulaşamadı

İstanbul’da ambulans kaza yerine bir türlü ulaşamadı

TEM’de bir kamyonun başka bir kamyona çarptığı kazada iki kişi yaralandı. Kaza yerine ulaşmaya çalışan ambulans, emniyet şeridini işgal eden sürücüler nedeniyle olay yerine gitmekte güçlük çekti.