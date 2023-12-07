İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücü kameraya yansıdı Kartal’da ilerleyen ambulansın önüne geçen otomobil sürücüsü dakikalarca yol vermedi. Düşük hızla ilerleyen sürücüye yoldaki başka sürücüler de tepki gösterdi.

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İHA

Acil hasta taşıyan ambulanslar, trafik magandaları nedeniyle problem yaşıyor.

Sağlık ekiplerinin yollarını kesen sürücülere bir yenisi daha eklendi.

Bu kez görüntüler İstanbul'dan.

Ambulansa yol vermedi

E-5 karayolu Kartal mevkiinde yaşanan olayda, ambulansın önünde ilerleyen bir otomobil sürücüsü, dakikalarca ambulansın ilerleyişini engelledi.

Sol şeritte olmasına rağmen düşük hızda ilerleyen sürücü, aynı zamanda trafikteki akışı yavaşlattı.

Diğer sürücüler de tepki gösterdi

Ambulans şoförünün kendisine siren çalmasına aldırış etmeyen sürücüye yoldaki diğer sürücüler de tepki gösterdi.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)