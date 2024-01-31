DHA
İstanbul'un Beşiktaş bölgesinde gece saatlerinde hareketlilik yaşandı.
Muallim Naci Caddesi üzerinde ana isale hattı patlayınca ortalık savaş alanına döndü.
Trafik durdu
İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edilince saatler boyu çalışma yürütüldü.
Çalışmalar nedeniyle trafik, Beşiktaş istikametine geçici olarak durduruldu.
İş yerleri su ve kumla doldu
Su borusunun patlaması nedeniyle bazı iş yerlerine su ve kum ile doldu.
Sabahın ilk ışıklarına kadar çalışmaların sürdüğü öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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