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İstanbul'da ana isale hattı patlayınca iş yerleri su ve kumla doldu

İstanbul'da ana isale hattı patlayınca iş yerleri su ve kumla doldu Megakent'in en fazla trafik akışının olduğu bölgede ana isale hattı patladı. Ekipler bölgede çalışma yürütünce Beşiktaş istikameti geçici olarak trafiğe kapatıldı.