İstanbul’da annesini çekiçle öldüren zanlının cezası belli oldu

Annesini öldürdükten sonra cesedini boş bir araziye gömdüğü gerekçesiyle yargılanan zanlı, “üstsoyu kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde define arayan iki kişi, toprağın altında battaniyeye sarılı bir ceset bulmuş, durumu polise bildirmişlerdi.

Melahat İsbir'e ait olduğu belirlenen cesetle ilgili yapılan araştırmanın ardından kadının oğlu Batuhan Ünal ile arkadaşı Furkan Salih Gürlek, gözaltına alınmıştı.

KAFASINA ÇEKİÇLE VURARAK ÖLDÜRDÜ

19 Aralık 2019'da annesinin kafasına çekiçle vurarak öldüren Batuhan Ünal’ın, arkadaşı Furkan Salih Gürlek ile 25 Aralık 2019'da cesedi boş bir araziye gömdüğü ifade edilmişti.

Batuhan Ünal'ın "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık Furkan Salih Gürlek'in de "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Öz annesini öldürdükten sonra cesedini böyle taşıdı VİDEO

KARAR DURUŞMASI

2 yıl önce işlenen korkunç cinayetin cezası, bugün belli oldu.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Batuhan Ünal katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, tarafların avukatı ile maktul Melahat İsbir'in ailesi de duruşmada hazır bulundu.

Sanık Batuhan Ünal, olay günü öğle saatlerinde evde annesini daha önce hiç görmediği bir adamla gördüğünü, akabinde evden hemen çıktığını ve 15 dakika boyunca kendisine gelmeye çalıştığını anlattı.

“BU YAŞIMA KADAR ANNEME SESİMİ DAHİ YÜKSELTMEDİM”

Eşyalarını toplayarak, babaannesinin yanına gitmeye karar verdiğini anlatan sanık Ünal, "Eve girdiğimde o şahıs gitmişti. Annem de tek başına evde oturuyordu. Hiçbir şey söylemeden eşyalarımı toplamak için içeri girdim. Annem, bana ve babama ağır hakaretlerde bulundu. Ben de ona tepki verince, bana bir tokat attı. O sırada annemi kendimden uzaklaştırmak için ayakkabılıkta elime ilk gelen cisimle ne olduğunu görmeden koluna bacağına saldırdım. Gözlerimi açtığımda ise annem kanlar içinde yerde yatıyordu. Böyle bir niyetim ve amacım yoktu. Bu yaşıma kadar anneme sesimi dahi yükseltmedim. Sonrasında olanlar olayın korkusu ve paniğiyle yaptığım şeylerdir. Böyle bir durum olduğu için çok pişmanım." şeklinde konuştu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI ALDI

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Batuhan Ünal'ı "üstsoyu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın eylemin gerçekleştirirken, vurduğu çekiç darbesi, olaydan sonra maktulün bulunmasını engellemek amacıyla gömmesi ve hareketlerinin gösterdiği kişilik özelliklerini dikkate alarak takdiri indirim maddelerini uygulamayan mahkeme, tutuksuz sanık Furkan Salih Gürlek'in de "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.